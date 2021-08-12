Автомобільний газ продовжує дорожачати, встановлюючи все нові рекорди.

Середня ціна на скраплений газ у мережах АЗС 11 серпня досягла рекордних 17,38 грн/л (+3 коп./л до 10 серпня). Про це свідчать дані щоденного моніторингу роздрібного ринку Консалтингової групи "А-95".

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Зокрема, в мережі KLO продукт здорожчав на 10 коп./л, до 17,59 грн/л. На стільки само здорожчав продукт на АЗС "Рур груп" (до 17,59 грн/л). "Авантаж 7" і UPG підняли ціни на 20 коп./л, до 16,78 і 17,35 грн/л відповідно.

Такі мережі як Shell, "Паралель", "БРСМ-Нафта", "Кворум", Motto і "Овіс" підвищили ціни в межах 5-60 коп./л. Відзначимо, середня роздрібна ціна на ресурс з початку липня по 11 серпня зросла на 2,01 грн/л, тоді як гуртові партії на ГНС здорожчали до 29 050 грн/т.

Зміна роздрібних цін на автогаз на АЗС з 10 по 11 серпня, грн/л: