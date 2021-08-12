Автомобильный газ продолжает дорожать, устанавливая все новые рекорды.

Средняя цена на сжиженный газ в сетях АЗС 11 августа достигла рекордных 17,38 грн/л (+3 коп./ л до 10 августа). Об этом свидетельствуют данные ежедневного мониторинга розничного рынка Консалтинговой группы "А-95".

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В частности, в сети KLO продукт подорожал на 10 коп./л, до 17,59 грн/л. На столько же подорожал продукт на АЗС "Рур групп" (до 17,59 грн/л). "Авантаж 7" и UPG подняли цены на 20 коп./л, до 16,78 и 17,35 грн/л соответственно.

Такие сети как Shell, "Параллель", "БРСМ-Нафта", "Кворум", Motto и "Овис" повысили цены в пределах 5-60 коп./л. Отметим, средняя розничная цена на ресурс с начала июля по 11 августа выросла на 2,01 грн/л, тогда как оптовые партии на ГНС подорожали до 29 050 грн/т.

Изменение розничных цен на автогаз на АЗС с 10 по 11 августа, грн / л: