За тиждень автогаз на АЗС здорожчав у середньому на 1,7 грн/л.

Середня ціна на скраплений газ за тиждень (27 травня-3 червня) у мережах АЗС зросла на 1,68 грн/л – до 42,29 грн/л. Про це свідчать дані щоденного моніторингу роздрібного ринку Консалтингової групи "А-95".

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На станціях ОККО і WOG автогаз здорожчав на 2,01 грн/л і 0,98 грн/л, до 42,00 і 41,98 грн/л відповідно.

На 2 грн/л збільшила ціни консолідована мережа "Привату". На її станціях автогаз коштує 41,95 грн/л.

На своїх АЗС мережа SOCAR виставила на стелу 41,98 грн/л (+1 грн/л до 27 травня). На станціях "Автотранс" і UPG продукт здорожчав на 1 і 3 грн/л, до 40,98 і 37,00 грн/л відповідно.

Крім того, на 0,25-2,5 грн/л здорожчав автогаз і в мережах "БРСМ-Нафта", Shell, "Нефтек", "Катрал" та інших (див. табл.).

Зміна роздрібних цін на АЗС з 27 травня по 3 червня, грн/л: