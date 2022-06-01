На Буковині співробітники Держпродспоживслужби перевірили 20 АЗС, на 90% з яких знайшли порушення.

Чиновники продовжують штрафувати підприємців попри виміну держаного регулювання цін. Тепер власників АЗС карають за неправильне декларування цін.

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Спеціалісти ГУ Держпродспоживслужби у Чернівецькій області провели 20 позапланових перевірок на АЗС, на 90% автозаправних станцій виявлено значно завищені ціни. Про це повідомила керівник управління Аліна Гаєвська місцевим ЗМІ.

Як нагадали в управлінні, 18 травня уряд призупинив встановлення граничних рівнів торгової надбавки на пальне, проте суб’єкти господарювання однак "зобов’язані завчасно, від 3 до 30 днів залежно від обсягу здорожчання, декларувати ціни у разі їх підвищення".

"За всіма скаргами й фактами, які надходили до нас щодо підвищення цін на АЗС, ми провели позапланові перевірки за дорученням прем’єра, – сказала Гаєвська. – АЗС, на яких виявлено порушення, притягнуто до адміністративної відповідальності. Вже проведено 20 перевірок, і в 90% випадків встановлено порушення".

З її слів, ці порушення стосуються адміністративно-господарської діяльності підприємців, тому цих підприємців, згідно з чинним законодавством, буде оштрафовано. Кошти на сплату штрафів підприємці можуть отримати лише з продажу пального, що своєю чергою призводить до збільшення цін.