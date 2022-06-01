На Буковине сотрудники Госпотребслужбы проверили 20 АЗС, на 90% из которых нашли нарушения.

Чиновники продолжают штрафовать предпринимателей, несмотря на отмену государственного регулирования цен. Теперь владельцев АЗС наказывают за неправильное декларирование цен.

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Специалисты ГУ Госпотребслужбы в Черновицкой области провели 20 внеплановых проверок на АЗС, на 90% автозаправочных станций выявлены значительно завышенные цены. Об этом сообщила руководитель управления Алина Гаевская местным СМИ.

Как напомнили в управлении, 18 мая правительство приостановило установление предельных уровней торговой надбавки на горючее, однако субъекты хозяйствования "обязаны заранее, от 3 до 30 дней в зависимости от объема удорожания, декларировать цены в случае их повышения".

"По всем жалобам и фактам, которые поступали к нам по повышению цен на АЗС, мы провели внеплановые проверки по поручению премьера, – сказала Гаевская. – АЗС, на которых выявлены нарушения, привлечены к административной ответственности. Уже проведено 20 проверок, и в 90% случаев установлено нарушение".

По ее словам, эти нарушения касаются административно-хозяйственной деятельности предпринимателей, поэтому эти предприниматели, согласно действующему законодательству, будут оштрафованы. Средства на уплату штрафов предприниматели могут получить только с продажи горючего, что в свою очередь приводит к увеличению цен.