Инициатива создания государственной сети АЗС путем национализации существующих сетей не приведет к улучшению ситуации на рынке топлива. Такое мнение высказали сразу несколько владельцев успешного бизнеса в Украине.

Государственная сеть АЗС, о создании которой говорил глава правления убыточной государственной компании “Нафтогаз-Украина” Юрий Витренко, не сможет быть более эффективной, чем частные операторы розничного топливного рынка. Такое заявление сделал директор сети АЗС Prime Дмитрий Леушкин. Аналогичного мнения придерживается и совладелец компании “Новая Почта” Владимир Поперешнюк.

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Как показывает опыт, в Украине государственные предприятия убыточны и неэффективны. Среди них – Укрзализніця, НАК “Нафтогаз Украины”, “Укрпочта”, Ukrainian National Airlines и многие другие. Даже очень успешный бизнес, созданный предпринимателями, после национализации начинает приходить в упадок.

“Есть старый фильм “Все наоборот” про Осла, который очень хотел стать бабочкой. Из-за этого он пренебрегал любыми советами и делал все наоборот. Мне это напоминает действия нашего правительства в экономической сфере. Вместо того, чтобы немедленно проводить тотальную дерегуляцию и приватизацию, чтобы удержать экономику и дать ей настроиться под нужды фронта, ослы продолжают все делать наоборот: усиливают регулирование и создают государственные компании”, – пишет на своей странице в соцсети Владимир Поперешнюк.

“Такое громкое заявление, что государство решило создать государственную сеть АЗС на базе Glusco и еще каких-то заправок Коломойского. Вы серьезно? Правда ли вы подумали, что государство сможет быть более эффективным управленцем бизнеса, чем частник?”, – удивляется Дмитрий Леушкин.

“Ну это же банальщина какая-то. Всегда частный управленец был и будет эффективнее. У вас есть топливо недорогое? Так давайте мы его бесплатно прокачаем через сети АЗС, просто на патриотизме продадим безо всяких наценок и лимитов населению. Сколько скажете продадим, и за него заплатим”, – предлагает предприниматель.