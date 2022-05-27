Президент Владимир Зеленский поставил перед НАК "Нафтогаз Украины" задачу стать так называемым национальным оператором на рынке нефтепродуктов.

Об этом председатель правления "Нафтогаза" Юрий Витренко заявил в интервью Интерфакс-Украина.

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Эффективность и качество услуг на государственных предприятиях, как правило, значительно хуже, чем в частных. Впрочем, наличие государственной сети АЗС может создать ценовую конкуренцию, что в теории может привести к снижению цен на топливо.

"Когда есть государственный игрок с существенной долей рынка – 15-20-30%, то есть не 100%, но и не 1%, тогда больше доверия, что у потребителей есть возможность покупать по справедливой конкурентной цене... Если сеть занимает 30% рынка, это уже дает реальную альтернативу людям. В свою очередь, это будет заставлять частных операторов тоже не задирать цены", – пояснил Витренко.

Он отметил, что когда конкуренция на рынке несовершенна, то появление государственного игрока позволяет сделать его ценовым лидером и отказаться от государственного регулирования цен.

Витренко уточнил, что "Нафтогаз" еще не получил контроля над сетью АЗС Glusco. "Там есть некоторые нюансы, но надеюсь, что государство проявит определенную волю и мы будем иметь контроль над АЗС", – сказал председатель правления НАК.

Отвечая на вопрос относительно сети национального оператора, председатель правления "Нафтогаза" сообщил, что речь идет как о заправках, которые НАК полностью контролирует, так и о заправках "Укрнафты", в которой "Нафтогаз" имеет мажоритарную долю.

"Там мы существенно влияем и можем проконтролировать, чтобы цены были адекватные. Когда у нас будет собственная сеть, у нас будет четкое понимание себестоимости – не теоретически, а на практике. С логистикой мы тоже готовы помочь, у нас достаточно финансового ресурса, чтобы сейчас забронировать любую логистику. Главное, покажите ее нам", – подчеркнул Витренко.