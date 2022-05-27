Президент Володимир Зеленський поставив перед НАК "Нафтогаз України" завдання стати так званим національним оператором на ринку нафтопродуктів.

Про це голова правління "Нафтогазу" Юрій Вітренко заявив у інтерв’ю Інтерфакс-Україна.

Читайте також: У Glusco знову змінився власник, який виступає проти націоналізації компанії

Ефективність та якість послуг на державних підприємствах, зазвичай, значно гірша ніж у приватних. Втім, наявність державної мережі АЗС може створити цінову конкуренцію, що в теорії може призвести до зниження цін на пальне.

"Коли є державний гравець із суттєвою часткою ринку – 15-20-30%, тобто не 100%, але й не 1%, тоді більше довіри, що споживачі мають можливість купувати за справедливою конкурентною ціною… Якщо мережа займає 30% ринку, це вже дає реальну альтернативу людям. Своєю чергою, це примушуватиме приватних операторів теж не задирати ціни", – пояснив Вітренко.

Він зазначив, що коли конкуренція на ринку недосконала, то поява державного гравця дозволяє зробити його ціновим лідером та відмовитися від державного регулювання цін.

Вітренко уточнив, що "Нафтогаз" ще не отримав контролю над мережею АЗС Glusco. "Там є деякі нюанси, але сподіваюся, що держава виявить певну волю і ми матимемо контроль над АЗС", – сказав голова правління НАК.

Відповідаючи на запитання щодо мережі національного оператора, голова правління "Нафтогазу" повідомив, що йдеться як про заправки, які НАК повністю контролює, так і про заправки "Укрнафти", в якій "Нафтогаз" має мажоритарну частку.

"Там ми істотно впливаємо і можемо проконтролювати, щоб ціни були адекватні. Коли у нас буде власна мережа, у нас буде чітке розуміння собівартості – не теоретично, а на практиці. З логістикою ми теж готові допомогти, у нас достатньо фінансового ресурсу, щоб зараз забронювати будь-яку логістику. Головне, покажіть її нам", – наголосив Вітренко.