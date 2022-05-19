Пресслужба компанії розповсюдила реліз, в якому повідомила про зміну власника мережі АЗС Glusco. Втім, можливо це лише намагання перешкодити її націоналізації.

Схоже, націоналізація мережі АЗС Glusco, про яку днями розповіла українська влада, не буде простим. Адже мережа має власника, який нещодавно заявив про себе. Як відомо, у грудні 2021 року мережу придбав грецький бізнесмен Дімітріос Аніфантакіс. Продав компанію ізраїльський бізнесмен Нісан Моїсеєв, якого пов’язували з одіозним Віктором Медведчуком.

Однак з того часу мережа не запрацювала, а багато заправок було передано в оренду великим операторам ринку, зокрема WOG та OKKO.

Наразі пресслужба Glusco проінформувала, що 29 березня 2022 року компанія SNEL ENERGY LTD, яка належала Аніфантакісу, перейшла у власність іншому підприємцю – Александрос Александру, громадянину Кіпру. Він став власником кіпрської торгової компанії, яка опосередковано володіє та керує мережею з понад 100 АЗС та 6 нафтобазами в Україні, – пишуть у релізі.

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“Пан Александру продовжує підтримувати команду працівників групи українських компаній і впевнений у величезному потенціалі компанії, який обов’язково реалізується після повернення України до мирного життя, – говориться в офіційному повідомленні. – Наразі група продовжує виплачувати заробітну плату 214 співробітникам і, таким чином, підтримує своїх співробітників та їхні родини, щоб вони мали кошти в ці важкі часи”.

Раніше повідомлялось, що Київський районний суд міста Харкова арештував нерухоме майно мережі АЗС Glusco. Арешт відбувся в рамках кримінального провадження про ухилення від сплати податків та відмивання грошей.

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Під судовий арешт потрапили 234 об'єкти нерухомості: 145 заправок, вісім нафтобаз, 38 складських та інших приміщень, дев'ять земельних ділянок на території Києва та 12 областей України. Разом із корпоративними правами 34 юридичних особи групи компаній Glusco перейшли в управління Агентства з розшуку та менеджменту активів.

В повідомленні пресслужби Glusco йдеться, що Александру знає, про рішення Уряду України щодо передачі активи групи Glusco в управління НАК “Нафтогаз”. Він вважає, що цей факт є наслідком непорозуміння, оскільки він не має жодного зв’язку з російською владою. Він уже здійснив певні кроки для вирішення зазначеної ситуації та подав свої звернення до Посольства України в Республіці Кіпр, а також до Міністерства закордонних справ Республіки Кіпр.

Пресслужба Glusco також оприлюднила біографію нового власника. За їх інформацією, свою кар'єру пан Александру розпочав у 2006 році як керівник активів в Primetel - постачальником послуг Інтернет-ТБ-телефонії на Кіпрі. З 2007 по 2012 рік він обіймав посаду старшого міжнародного банківського радника в Hellenic Bank. Згодом, пан Александру приєднався до команди юридичної фірми Michael Kyprianou & Co. LLC, де брав участь у розвитку бізнесу фірми. З 2015 року займається інвестиціями в нерухомість на Кіпрі та Німеччині, а з квітня 2021 року займається торговельною діяльністю в нафтогазовій сфері.

Фото кіпріота Александрос Александру у Фейсбук