Пресс-служба компании распространила релиз, в котором сообщила о смене владельца сети АЗС Glusco. Впрочем, возможно, это лишь попытка помешать ее национализации.

Похоже, национализация сети АЗС Glusco, о которой на днях рассказали украинские власти, не будет простой. Ведь у сети есть владелец, который недавно заявил о себе. Как известно, в декабре 2021 года сеть приобрел греческий бизнесмен Димитриос Анифантакис. Продал компанию израильский бизнесмен Нисан Моисеев, которого связывали с одиозным Виктором Медведчуком.

Однако с тех пор сеть не заработала, а много заправок передали в аренду крупным операторам рынка, в частности WOG и OKKO.

В настоящее время пресс-служба Glusco проинформировала, что 29 марта 2022 года принадлежавшая Анифантакису компания SNEL ENERGY LTD перешла в собственность другого предпринимателя – Александроса Александру, гражданина Кипра. Он стал владельцем кипрской торговой компании, которая опосредованно владеет и управляет сетью из более чем 100 АЗС и 6 нефтебаз в Украине, – пишут в релизе.

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“Господин Александру продолжает поддерживать команду работников группы украинских компаний и уверен в огромном потенциале компании, который обязательно реализуется после возвращения Украины в мирную жизнь, – говорится в официальном сообщении. – Сейчас группа продолжает выплачивать заработную плату 214 работникам и, таким образом, поддерживает своих сотрудников и их семьи, чтобы у них были средства в эти трудные времена”.

Ранее сообщалось, что Киевский районный суд Харькова арестовал недвижимое имущество сети АЗС Glusco. Арест произошел в рамках уголовного производства об уклонении от уплаты налогов и отмывании денег.

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Под судебный арест попали 234 объекта недвижимости: 145 заправок, восемь нефтебаз, 38 складских и других помещений, девять земельных участков на территории Киева и 12 областей Украины. Вместе с корпоративными правами 34 юридических лица группы компаний Glusco перешли в управление Агентства по розыску и менеджменту активов.

В сообщении пресс-службы Glusco говорится, что Александру знает о решении Правительства Украины о передаче активов группы Glusco в управление НАК "Нафтогаз". Он считает, что этот факт является следствием недоразумения, поскольку у него нет никакой связи с российскими властями. Он уже предпринял определенные шаги для решения данной ситуации и подал свои обращения в Посольство Украины в Республике Кипр, а также в Министерство иностранных дел Республики Кипр.

Пресс-служба Glusco также обнародовала биографию нового владельца. По их информации, свою карьеру Александру начал в 2006 году как руководитель активов в Primetel – поставщика услуг Интернет-ТВ-телефонии на Кипре. С 2007 по 2012 год он занимал должность старшего международного банковского советника в Hellenic Bank. Впоследствии Александру присоединился к команде юридической фирмы Michael Kyprianou & Co. LLC, где он участвовал в развитии бизнеса фирмы. С 2015 года занимается инвестициями в недвижимость на Кипре и Германии, а с апреля 2021 года занимается торговой деятельностью в нефтегазовой сфере.

Фото киприота Александроса Александру в Фейсбук