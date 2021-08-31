Из-за тяжелого финансового положения, вызванного блокировкой полноценной работы в течение пяти месяцев, сеть АЗК Glusco приняла решение сдать в аренду несколько автозаправочных комплексов для покрытия операционных расходов.

Об этом сообщил представитель топ-менеджмента компании. "Сеть фактически банкрот – торговля газом и работа магазинов не обеспечивают покрытие текущих расходов, поэтому мы приняли решение сдать несколько станций в аренду, чтобы перекрыть нехватку средств на содержание сети и персонала", – рассказал он.

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По его словам, в аренду будет сдано 6-7 АЗК. На сегодняшний день два комплекса уже начали работу под брендом "ВОГ", один – под "Кло" и еще один – под "БРСМ". Все они находятся в Киеве.

По словам собеседника, компания вела переговоры с большинством основных участников рынка, будучи заинтересованной в получении максимальной выгоды от сдачи станций.

Что касается будущей смены собственника сети Glusco и его позиции относительно передачи станций в аренду, собеседник сказал, что договоры, которые заключаются, не предусматривают длительных сроков аренды, и в любом случае арендаторы будут временной лаг для завершения работы на комплексах Glusco.

Как сообщалось ранее, 11 марта 2021 СБУ совместно с фискальной службой блокировали работу компании "Глуск Украина", что управляет одной из крупнейших сетей автозаправочных станций, принадлежащих Proton Energy Group S.A.

Обвинения, выдвинутые правоохранительными органами в адрес сети АЗС, в компании назвали абсурдными и безосновательными. В Glusco отмечали, что работа сети была заблокирована в рамках уголовного производства, открытого в отношении компании "Альтернатив Энерджи Сорсес Компани", которая не имеет к ней никакого отношения.

По данным источников enkorr, летом компания в судах опротестовала аресты и добилась их снятия, однако на данный момент работа сети под брендом Glusco блокируется силовиками фактически незаконно.