Через важке фінансове становище, викликане блокуванням повноцінної роботи протягом п'яти місяців, мережа АЗК Glusco прийняла рішення здати в оренду кілька автозаправних комплексів для покриття операційних витрат.

Про це повідомив представник топ-менеджменту компанії. "Мережа фактично банкрут – торгівля газом і робота магазинів не забезпечують покриття поточних витрат, тому ми прийняли рішення здати кілька станцій в оренду, щоб перекрити нестачу коштів на утримання мережі й персоналу", – розповів він.

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За його словами, в оренду буде здано 6-7 АЗК. На сьогоднішній день два комплекси вже розпочали роботу під брендом "ВОГ", один – під "Кло" і ще один – під "БРСМ". Усі вони знаходяться в Києві.

За словами співрозмовника, компанія вела перемовини з більшістю основних учасників ринку, будучи зацікавленою в отриманні максимальної вигоди від здачі станцій.

Що стосується майбутньої зміни власника мережі Glusco і його позиції щодо передачі станцій в оренду, співрозмовник видання сказав, що договори, які укладаються, не передбачають тривалих термінів оренди, і в будь-якому разі орендарі матимуть часовий лаг для завершення роботи на комплексах Glusco.

Як повідомлялось раніше, 11 березня 2021 р. СБУ спільно з фіскальною службою блокували роботу компанії "Глуско Україна", що управляє однією з найбільших мереж автозаправних станцій, які належать Proton Energy Group S.A..

Звинувачення, висунуті правоохоронними органами на адресу мережі АЗС, у компанії назвали абсурдними і безпідставними. У Glusco відзначали, що роботу мережі було заблоковано в рамках кримінального провадження, відкритого щодо компанії "Альтернатив Енерджі Сорсес Компані", яка не має до неї жодного відношення.

За даними джерел enkorr, улітку компанія в судах опротестувала арешти і домоглася їх зняття, проте на цю мить робота мережі під брендом Glusco блокується силовиками фактично незаконно.