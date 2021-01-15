Роздрібні оператори 15 січня підвищили ціни на бензини і дизельне паливо, свідчать дані щоденного цінового моніторингу Консалтингової групи "А-95".

Зокрема, "БРСМ-Нафта" в більшості областей своєї присутності підняла ціни на дизельне паливо на 10 коп. за літр, до 22,39-22,49 грн за літр. При цьому в середньому по мережі ДП подорожчало на 6 коп. за літр, до 22,50 грн за літр. Ціна бензинів на "БРСМ" залишилася на колишньому рівні.

Читайте також: Акциз на автогаз хочуть підняти майже втричі

Полтавська мережа "Автотранс" збільшила вартість бензинів на 30 коп. за літр: А-92 - до 25,48 грн за літр, А-95 - до 26,48 грн за літр. ДП на станціях "Автотранс" подорожчало на 20 коп. за літр, до 24,98 грн за літр.

"Паралель" підняла ціни на всі види палива на 21 коп. за літр: "двійка" подорожчала до 27,80 грн за літр, "п'ятірка" - до 28,80 грн за літр, ДП - 27,80 грн за літр. Такі мережі як Motto, "Катрал", BVS і SUN OIL підняли ціни на паливо в межах 10-35 коп. за літр.

Зміна роздрібних цін на бензини та дизельне паливо на АЗС з 14 на 15 січня 2020 р грн за літр: