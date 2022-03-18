Здешевлення бензину і ДП відбудеться завдяки зниженню податкового навантаження.

З 18 березня в Україні істотно подешевшають дві важливі позиції - це дизельне паливо і бензин. Це відбудеться завдяки скасуванню акцизу та зниженню ПДВ з 20% до 7%.

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Про це заявив заступник міністра економіки України Денис Кудін під час телемарафону 17 березня.

“Ціна дизеля в Україні знижується на 5 грн, тобто не дорожче 40 грн 00 коп. По бензину зниження ще більше – він подешевшає на 7 грн 76 коп., і стане не дорожче 35 грн 76 коп” - сказав він.

За словами Кудіна, рішення уряду знизити ПДВ на паливо з 20% до 7% виявилося дуже хорошим кроком. За останні місяці так вчинили багато європейських країн, наприклад, Польща, яка знизила паливний ПДВ з 23% до 8%.