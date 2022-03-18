Удешевление бензина и ДТ произойдет благодаря снижению налоговой нагрузки.

С 18 марта в Украине существенно подешевеют две важные позиции – это дизельное топливо и бензин. Это произойдет благодаря отмене акциза и снижению НДС с 20% до 7%.

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Об этом заявил заместитель министра экономики Украины Денис Кудин во время телемарафона 17 марта.

“Цена дизеля в Украине снижается на 5 грн, то есть не дороже 40 грн 00 коп. По бензину снижение еще больше – он подешевеет на 7 грн 76 коп., и станет не дороже 35 грн 76 коп”, – сказал он.

По словам Кудина, решение правительства снизить НДС на топливо с 20% до 7% оказалось очень хорошим шагом. За последние месяцы так поступили многие европейские страны, например, Польша, которая снизила топливный НДС с 23% до 8%.