Британець примудрився за чотиригодинну поїздку отримати 33 штрафи!

Ми звикли чути, що у Дубаї ідеальні дороги і повно суперкарів. Певно думаєте, що й їздити там можна зі швидкістю світла? Не зовсім. І один британський турист переконався у цьому на власному гіркому досвіді.

Чоловік орендував у Дубаї спорткар Lamborghini Huracan і поїхав кататись містом. Яскраве сонце, широкі дороги і гарний автомобіль – про що ще може мріяти британський турист? Та від радості чоловік забув про швидкісні обмеження і примудрився за коротку поїздку зібрати штрафів на суму у 175 000 дирхамів – це близько 48 тисяч доларів. А прокат автомобіля на два дні обійшовся туристу-автолюбителю усього у 6000 дирхамів ($1630).

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Фото: Lamborghini Huracan / Cargurus

Як пізніше пояснили в поліції, британець їздив на спорткарі зі швидкістю від 126 до 230 км/год, і на його шляху спрацював буквально кожен радар. Представник дилерського центру, де він орендував автомобіль, повідомив, що повідомлення про порушення, вчинені між 14.30 і 18.30 31 липня, були отримані відділом з оренди автомобілів наступного дня після походеньок британця. Різниця в часі між багатьма штрафами становила кілька хвилин, а між двома взагалі 60 секунд.

“Ми отримали копії постанов всіх порушень і негайно відправили запит про заборону виїзду з країни для цього туриста, поки він не розплатиться, але наше прохання було відхилене”, – розповів представник прокатного відділу місцевому виданню The National.

Цікаво, що британець може вийти сухим з води. Через два дні суперкар він не повернув, хоча строк аренди й вийшов. Справа у тому, що дилер і не вимагає його повернути, оскільки коли машина повернеться до автосалону, його одразу ж заарештує поліція. Зараз з британцем ведуться перемовини про те, хто повинен платити за допущені правопорушення. А тим часом, за законами країни чоловік може покинути Емірати навіть не розплатившись за штрафами, тому що виписані вони не на нього, а на ім'я власника – тобто автосалон.

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