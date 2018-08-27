Ще одне німецькє місто планує заборонити застосування дизельного транспорту на своїх вулицях. Завдяки законами, що розробляють, порушників штрафуватимуть.

Раніше стало відомо про рішення Федерального адміністративного суду Німеччини, який дозволив кожному німецькому місту регулювати питання щодо переміщення дизельного транспорту.

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Першим містом, яке підтримало екологічну ініціативу, став Гамбург. Але в Штутгарті вирішили “переплюнути” Гамбург в плані штрафів. Якщо ж у першому місті з порушників стягнуть 60 євро, то в Штутгарті мають намір оштрафувати порушників на 80 євро.

Заборона в'їзду дизельних авто в Штутгарт запрацює з початку 2019 року. Спочатку заборонять їздити автомобілям, які відносяться до класів Євро-1, Євро-2, Євро-3 і Євро-4. Через рік під заборону потраплять і авто класу Євро-5.