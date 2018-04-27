Жорсткі вимоги до викидів, дизельгейт і заборона деяких міст світу на використання дизельних автомобілів, еко-тренд з його гібридами та електрокарами, здавалось би, мають поставити хрест на подальшій "кар'єрі" дизельних двигунів.

Компанія Bosch повідомила про те, що вона змогла знизити шкідливі викиди дизельного двигуна майже до нуля. Мова про оксид азоту.

Тестові транспортні засоби, оснащені системою, створеною німецькою компанією, в середньому виробляють до 13 мг NOx на кілометр при тому, що зараз допустимою нормою для дизельних двигунів є 168 мг. У 2020 році порог планують знизити до 120 мг на кілометр.

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Основою технології, яка називається активне терморегулювання, є підтримка оптимальної температури в системі рециркуляції вихлопних газів (EGR). Найбільш ефективно вона працює при 200 оС. З огляду на це інженери Bosch вирішили розмістити EGR якомога ближче до двигуна для мінімізації температурних втрат та можливості регулювання напрямку руху вихлопних газів. Саме це рішення дозволило досягти настільки вражаючих результатів.

“Дизельні двигуни мають майбутнє. Вони залишатимуться невід'ємною частиною майбутніх рішень для мобільності”, – заявив генеральний директор Bosch Фолькмар Деннер. “Наше гасло «Винайдено для життя» – це наша мотивація для розробки кращих технологій захисту навколишнього середовища. Ми хочемо допомогти людям зберегти мобільність, одночасно покращуючи якість повітря”, – додав пан Деннер.

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