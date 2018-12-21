Найчастіше розмитнюють авто віком від шести до десяти років. Митна вартість більшості транспортних засобів складає від трьох с половиною до десяти тисяч євро.

Про особливості розмитння авто на іноземній реєстрації розповів Валерій Мальнов, начальник відділу методології та розгляду звернень Управління митної вартості Департаменту адміністрування митних платежів та митно-тарифного регулювання ДФС.

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Чиновник відповів на наступні питання:

- Яка кількість автомобілів, розмитнення яких призупинено через невідповідність заявленій вартості?



- У якій ціновій категорії в переважній більшості громадяни розмитнюють транспортні засоби?



- Які критерії впливають на кінцеву вартість авто та який вплив на це має система Schwacke?



- Якій відсоток власників транспортних засобів із загальної кількості, які не можуть підтвердити заявлену вартість авто?



- Чи погоджуються декларанти з відкоригованою митницею вартістю?

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