Українські митники на пару з польськими колегами розгорнули повномасштабну війну з автовласниками на євробляхах, що їздять по підроблених документах. Найчастіше водії навіть не підозрювали, що воюють саме з ними. Оскільки були не в курсі, що їздять незаконно.

В цілому через фіктивні папери затримали вже більше 200 автомобілів. Один з таких випадків стався минулого тижня на пункті пропуску Устилуг, де волинські митники вилучили у водія Ford Focus вартістю понад 110 тис. грн через фіктивну довіреність на автомобіль, яку нібито виписав польський нотаріус. Крім конфіскації авто, водієві ще й світить штраф у розмірі повної вартості машини.

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І це лише один з епізодів. Всього ж було зафіксовано 40 подібних випадків за рік, і чотири десятки авто відправлено на штрафстоянку. Всі – на українському боці. Поляки займаються виловом незаконних євроблях куди активніше, і затримали вже понад 190 автомобілів з фіктивними документами.

Іноді вилучення транспортного засобу виходить уникнути, все залежить від настрою митників. Але в Україну на ньому все одно не впустять – авто просто розвернуть.

За словами в. о. начальника Волинської митниці ГФС Євгена Шелигацького, підвищений інтерес українців до доступних автомобілів з європейської реєстрацією породив цілий сегмент на транскордонному ринку послуг з підготовки фіктивних документів.

Шахраї дають наївним водіям не тільки підроблені доручення, але і документи про технічний стан автомобіля, реєстраційні папери і т. п. Не кажучи вже про те, що машини з липовими документами можуть виявитися просто краденими. Ось тільки відповідальність зі всією суворістю буде нести саме той, хто намагається перегнати авто.

“Зазвичай до власника машини важко дістатися, він не хоче йти до нотаріуса, а підробити документи дешевше, ніж їх завіряти у нотаріуса. Цікаво те, що навіть самі польські митники іноді пропускають машини з підробленими дорученнями. Тобто, частині з них все ж вдається проскочити. Тим не менш санкції за таке порушення досить серйозні – конфіскація авто на користь держави та штраф у розмірі 100% його вартості. І уникнути цієї конфіскації навряд чи вдасться", – зазначив UBR.ua адвокат ПКК "Де-юре" Андрій Павлишин.

Про липові доручення чули і наші активісти, які підтримують бляхерів. Вони не пропонують людям відмовлятися від машин на єврономерах, просто рекомендують уважніше їх вибирати.

“Як саме підробляють довіреність – складно сказати. Це можуть робити навіть вдома на принтері. Як у країнах, з яких женуть авто, так і на самому кордоні. Людям не можна забувати, що довіреність повинна бути засвідчена нотаріально і не бути копією – тільки оригінал. Також обов'язково пробивати авто на "регітрі та історії поязду" (польська база даних про транспортні засоби). Та й взагалі співпрацюйте з надійними людьми або приганяйте авто самі", – порадили в АвтоЄвроСилі.

До речі, експерти запевняють, що машини з підробленими документами привозять в Україну не тільки з Польщі, але і з інших країн. Причому фальшивки стають все більш витонченими. Тому для безпечного перетину кордону варто не тільки особисто бути присутнім у нотаріуса при засвідченні довіреності, але і перекласти її на російську або українську мову. Також документ обов'язково повинен бути завірений апостилем, за яким його можна буде пробити в базі Мін'юсту.

“У ряді країн зараз відбувається посилення контролю та відповідальності за використання підроблених документів. Наприклад, є постраждалі українці у Німеччині, у яких не тільки авто забрали, але і самих затримали. Тепер німці вирішують, що з ними робити далі – екстрадувати чи що гірше. За куплені за $100-150 підробки у людей виникають серйозні проблеми. Часто такі авто перебувають у розшуку через санкції, накладені на справжніх власників автомобілів (на компанії або фізосіб): хтось ухилявся від податків, хтось займався шахрайськими діями і т. д. Відповідно, в розшук подають і майно іноземця", – розповів автоэксперт, голова Association of Troubleshooters Сергій Креймер.