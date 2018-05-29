Вартість такої "таблички" становить $700

Обрані дилерські автосалони у Каліфорнії розпочали продаж цифрових номерних знаків для автомобілів. Вартість становить 699 доларів та піонерам доведеться також оплатити за монтаж, а також щомісячно сплачувати комісію у 7 доларів.

По суті, американським водіям пропонують девайси на зразок електронних книжок – цифрові номери використовують технологію E Ink для виводу зображення на екран, подібно популярному Amazon Kindle. З огляду на це, вартість у 700 доларів за девайс, створений компанією Reviver Auto, видається невиправдано високою. Навіть з урахуванням додаткового захисту екрану від механічних пошкоджень.

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Як повідомляє видання The Sacramento Bee, водії, що придбають електронні номери, можуть самостійно зареєструвати свій автомобіль через спеціальний сервіс у інтернет, без необхідності особисто відвідувати фізичний пункт реєстрації транспортних засобів DMV. Ще одна перевага е-номерів – власникам авто з такими планшетами не потрібно щороку отримувати спеціальну наліпку, що дозволяє користуватись автомобілем, на зразок наших талонів ТО.

Під час стоянки автомобіля власники можуть використовувати екран на свій розсуд – виводити рекламні повідомлення чи просто привітання, або попередження про затор попереду, при цьому номерний знак автомобіля з монітору не зникає, а зменшується і зміщується у правий кут.



Фото: Електронні номерні знаки у Каліфорнії / UkrMedia

Нарешті, електронні номери надають перевагу поліції та транспортним компаніям з великим автопарком, дозволяючи відстежувати переміщення автомобіля. А от у разі викрадення машини планшети навряд чи допоможуть, адже геотрекера можна легко позбутися.

Наразі у місті Сакраменто, штат Каліфорнія, такими електронними номерними знаками обладнано 24 автомобілі – вони входять у пілотну програму для вивчення життєздатності та переваг е-номерів у реальному житті.

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