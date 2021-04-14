Якщо плани міської влади Харкова та турецького виробника автобусів Karsan здійсняться – в Україні може з’явитись підприємство що збирає автобуси.

Меморандум про наміри співробітництва між Харківською міською радою та турецькою компанією з виробництва автобусів Karsan був підписаний в ході Міжнародного форуму “Муніципальна інфраструктура: розвиток і комфорт міст”.

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Як повідомив секретар Харківської міської ради Ігор Терехов, протягом декількох років Харків планує закупити близько 500 автобусів турецького виробництва, які стануть основою для створення в місті муніципального автобусного громадського транспорту.

“Я особисто ознайомився з виробництвом цих автобусів. Вони просторі, з низькою підлогою, з антивандальним покриттям. Це автобуси зовсім іншого рівня і класу, і вони будуть муніципальними. Це дозволить нам утримувати тарифи і забезпечувати стабільність перевезень”, - підкреслив Ігор Терехов.

Він зазначив, що цього року місто закупить близько 150 автобусів різного класу: 8-метрові автобуси курсуватимуть у години пік, 6-метрові - коли трафік буде меншим. Решту автобусів будуть збирати у Харкові.

“Ми домовилися з нашими турецькими партнерами про те, що ці автобуси будуть збирати у нас в місті. Для цього ми створимо близько 300 робочих місць. На базі якого підприємства це буде відбуватися, вирішуватимуть турецькі інвестори. Але переговори з місцевим бізнесом вже ведуться. Для Харкова це економічно вигідний проєкт”, - повідомив Ігор Терехов.

Зазначимо, що турецька компанія Karsan виготовляє транспорт понад 50 років для 24 країн світу.