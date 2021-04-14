Если планы городских властей Харькова и турецкого производителя автобусов Karsan осуществятся – в Украине может появиться предприятие собирающее автобусы.

Меморандум о намерениях сотрудничества между Харьковским городским советом и турецкой компанией по производству автобусов Karsan был подписан в ходе Международного форума “Муниципальная инфраструктура: развитие и комфорт городов”.

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Как сообщил секретарь Харьковского городского совета Игорь Терехов, в течение нескольких лет Харьков планирует закупить около 500 автобусов турецкого производства, которые станут основой для создания в городе муниципального автобусного общественного транспорта.

“Я лично ознакомился с производством этих автобусов. Они просторные, с низким полом, с антивандальным покрытием. Это автобусы совсем другого уровня и класса, и они будут муниципальными. Это позволит нам удерживать тарифы и обеспечивать стабильность перевозок”, – подчеркнул Игорь Терехов.

Он отметил, что в этом году город закупит около 150 автобусов разного класса: 8-метровые автобусы будут курсировать в часы пик, 6-метровые – когда трафик будет меньше. Остальные автобусы будут собирать в Харькове.

“Мы договорились с нашими турецкими партнерами о том, что эти автобусы будут собирать у нас в городе. Для этого мы создадим около 300 рабочих мест. На базе какого предприятия это будет происходить, будут решать турецкие инвесторы. Но переговоры с местным бизнесом уже ведутся. Для Харькова это экономически выгодный проект”, – сообщил Игорь Терехов.

Отметим, что турецкая компания Karsan производит транспорт более 50 лет для 24 стран мира.