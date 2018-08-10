Найближчими вихідними комунальники планують ремонтувати переправу через Дніпро.

З 22:00 11 серпня до 06:00 12 серпня у зв’язку із виконанням робіт із ремонту асфальтобетонного покриття на Північному мосту через р. Десенка буде частково обмежено рух транспорту у першій смузі руху у напрямку житлового масиву Троєщина. Про це повідомили у КК “Київавтодор”.

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Комунальна корпорація просить водіїв із розумінням поставитися до тимчасових незручностей, пов’язаних із виконанням ремонтних робіт.