На Південному мостовому переході у напрямку Столичного шосе частково обмежать рух транспорту до 1 вересня.

Із 10:00 3 серпня до 1 вересня у зв’язку із виконанням робіт із ремонту дорожнього огородження на Південному мостовому переході у напрямку Столичного шосе буде частково обмежено рух транспорту у місці виконання робіт. Про це повідомили у КК “Київавтодор”.

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Комунальна корпорація просить водіїв із розумінням поставитися до тимчасових незручностей, пов’язаних із виконанням ремонтних робіт.