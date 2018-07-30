Винуватця ДТП біля столичного ТРЦ Dream Town затримали місцеві жителі до приїзду поліції. У його крові виявили 2,92 проміле алкоголю.

Увечері 29 липня в Києві нетверезий водій Honda Accord розбив сім автомобілів біля торгово-розважального центру Dream Town на Оболонському проспекті.

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ДТП сталося близько 22.20. За словами поліцейських, водій автомобіля рухався по проспекту в бік метро "Оболонь" і врізався в припаркований на узбіччі автомобіль Skoda Octavia. Від удару Honda відкинуло в сусідню смугу де їхав Volkswagen Passat, після чого обидві машини влетіли на парковку ТРЦ. Там вони зіткнулися з чотирма припаркованими автомобілями.

Винуватець ДТП намагався втекти з місця події, але його затримали місцеві жителі до приїзду правоохоронців. Чоловік не мав при собі посвідчення водія. Тест показав, що в крові затриманого 2,92 проміле алкоголю. Він заснув в патрульній машині.

Коли водія розбудили, він заявив, що врізався в припарковане авто, нібито намагаючись уникнути зіткнення з дітьми, перебігаючими дорогу. Однак очевидці стверджують, що на місці події дітей не було.