На багатьох ділянках столичних доріг досі зустрічаються залишки покинутих бетонних блоків, протитанкових їжів та інших перешкод. Та незважаючи на це робота наземного громадського транспорту поступово відновлюється.

У Києві із 19 квітня збільшився перелік маршрутів наземного громадського транспорту. Також подовжено час роботи громадського транспорту – метрополітен працює із 6:30 до 20:00, а наземний транспорт – із 7:00 до 21:00.

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Тролейбусні маршрути:

№№ 3, 8, 9К, 17, 6К, 24, 27К, 32Д, 34К, 19Д, 42К, 11К, 43К, 45.

Трамвайні маршрути за постійними схемами:

№№ 19, 14, 15, 18, 2, 8К, 22К, 29К, 33А, "Подільське ТРЕД – Контрактова площа", 28Д, 1, 5

Автобусні маршрути, які працюють за постійними схемами:

№№ 2, 2Т, 6, 14, 17, 18, 20, 22, 23, 27, 33Т, 35, 37, 37А, 41,42, 43, 43К, 45, 46, 47,48, 49, 50, 54, 56, 57, 59, 61, 63, 70, 72, 75, 78, 79, 81, 87, 91, 95, 98, 102, 103, 104, 108, 114, 119

Автобусні маршрути, у схему руху яких внесені зміни:

№№ 21 – через залізничну ст. "Зеніт" по просп. С. Бандери без заїзду до ст. м. "Почайна";

№ 24 – від вул. Лаврської до ст. м. "Арсенальна";

№ 32 – від ст. м. "Нивки" до пл. Шевченка без заїзду на вул. Кондратюка та просп. Рокоссовского;

№ 51 – від ст. м. "Червоний Хутір" до мосту Патона;

№ 55 – від Дарницької площі до мосту Патона;

№ 62 – від Ботанічного саду до ст. м. "Арсенальна";

№ 69 – від Палацу Спорту до вул. Литвиненко-Вольгемут через вул. Потапова;

№ 73 – від вул. Милославської до ст. м. "Героїв Дніпра" через вул. Каштанову;

№ 90 – від вул. Туполєва до вул. Симиренка;

№ 97 – від ст. м. "Святошин" до ринку через вул. Булаховського – вул. Лісорубну (без заїзду до з/п);

№ 99 – від ст. м. "Мінська" до пл. Шевченка без заїзду на вул. Кондратюка та просп. Рокоссовского;

№ 101 – від Милославської через залізничну ст. "Зеніт" проспектом C. Бандери без заїзду до ст. м. "Почайна";

№ 115 – від вул. Заслонова до мосту Патона;

№118 – від Політехнічного інституту – до мосту Патона.

Додаткові тимчасові автобусні маршрути: