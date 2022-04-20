На багатьох ділянках столичних доріг досі зустрічаються залишки покинутих бетонних блоків, протитанкових їжів та інших перешкод. Та незважаючи на це робота наземного громадського транспорту поступово відновлюється.
У Києві із 19 квітня збільшився перелік маршрутів наземного громадського транспорту. Також подовжено час роботи громадського транспорту – метрополітен працює із 6:30 до 20:00, а наземний транспорт – із 7:00 до 21:00.
Читайте також: У Києві продовжили роботу громадського транспорту
Тролейбусні маршрути:
- №№ 3, 8, 9К, 17, 6К, 24, 27К, 32Д, 34К, 19Д, 42К, 11К, 43К, 45.
Трамвайні маршрути за постійними схемами:
- №№ 19, 14, 15, 18, 2, 8К, 22К, 29К, 33А, "Подільське ТРЕД – Контрактова площа", 28Д, 1, 5
Автобусні маршрути, які працюють за постійними схемами:
- №№ 2, 2Т, 6, 14, 17, 18, 20, 22, 23, 27, 33Т, 35, 37, 37А, 41,42, 43, 43К, 45, 46, 47,48, 49, 50, 54, 56, 57, 59, 61, 63, 70, 72, 75, 78, 79, 81, 87, 91, 95, 98, 102, 103, 104, 108, 114, 119
Автобусні маршрути, у схему руху яких внесені зміни:
- №№ 21 – через залізничну ст. "Зеніт" по просп. С. Бандери без заїзду до ст. м. "Почайна";
- № 24 – від вул. Лаврської до ст. м. "Арсенальна";
- № 32 – від ст. м. "Нивки" до пл. Шевченка без заїзду на вул. Кондратюка та просп. Рокоссовского;
- № 51 – від ст. м. "Червоний Хутір" до мосту Патона;
- № 55 – від Дарницької площі до мосту Патона;
- № 62 – від Ботанічного саду до ст. м. "Арсенальна";
- № 69 – від Палацу Спорту до вул. Литвиненко-Вольгемут через вул. Потапова;
- № 73 – від вул. Милославської до ст. м. "Героїв Дніпра" через вул. Каштанову;
- № 90 – від вул. Туполєва до вул. Симиренка;
- № 97 – від ст. м. "Святошин" до ринку через вул. Булаховського – вул. Лісорубну (без заїзду до з/п);
- № 99 – від ст. м. "Мінська" до пл. Шевченка без заїзду на вул. Кондратюка та просп. Рокоссовского;
- № 101 – від Милославської через залізничну ст. "Зеніт" проспектом C. Бандери без заїзду до ст. м. "Почайна";
- № 115 – від вул. Заслонова до мосту Патона;
- №118 – від Політехнічного інституту – до мосту Патона.
Додаткові тимчасові автобусні маршрути:
- № 50ТР – від вул. Милославської до Дарницької площі;
- № 12Т "Пуща-Водиця (5 лінія) – ст. м. "Почайна" – 2.