На многих участках столичных дорог до сих пор встречаются остатки заброшенных бетонных блоков, противотанковых и других препятствий. Но несмотря на это работа наземного общественного транспорта постепенно восстанавливается.

В Киеве с 19 апреля увеличился перечень маршрутов наземного общественного транспорта. Также продлено время работы общественного транспорта – метрополитен работает с 6:30 до 20:00, а наземный транспорт – с 7:00 до 21:00.

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Троллейбусные маршруты:

№№ 3, 8, 9К, 17, 6К, 24, 27К, 32Д, 34К, 19Д, 42К, 11К, 43К, 45.

Трамвайные маршруты по постоянным схемам:

№№ 19, 14, 15, 18, 2, 8К, 22К, 29К, 33А, "Подольское ТРЕД – Контрактовая площадь", 28Д, 1, 5

Автобусные маршруты, которые работают по постоянным схемам:

№№ 2, 2Т, 6, 14, 17, 18, 20, 22, 23, 27, 33Т, 35, 37, 37А, 41,42, 43, 43К, 45, 46, 47,48, 49, 50, 54, 56, 57, 59, 61, 63, 70, 72, 75, 78, 79, 81, 87, 91, 95, 98, 102, 103, 104, 108, 114, 119

Автобусные маршруты, в схему движения которых внесены изменения:

№№ 21 – через железнодорожную ст. "Зенит" по просп. С. Бандеры без заезда в ст. м."Почайна";

№ 24 – от ул. Лаврской до ст. м."Арсенальная";

№ 32 – от ст. м."Нивки" до пл. Шевченко без заезда на ул. Кондратюка и просп. Рокоссовского;

№ 51 – от ст. м. "Красный Хутор" до моста Патона;

№ 55 – от Дарницкой площади до моста Патона;

№ 62 – от Ботанического сада до ст. м."Арсенальная";

№ 69 – от Дворца спорта до ул. Литвиненко-Вольгемут через ул. Потапова;

№ 73 – от ул. Милославской до ст. м. "Героев Днепра" через ул. Каштановую;

№ 90 – от ул. Туполева до ул. Симиренко;

№ 97 – от ст. м. "Святошин" до рынка через ул. Булаховского – ул. Лесорубную (без заезда в з/п);

№ 99 – от ст. м."Минская" до пл. Шевченко без заезда на ул. Кондратюка и просп. Рокоссовского;

№ 101 – от Милославской через железнодорожную ст. "Зенит" по проспекту C. Бандеры без заезда в ст. м."Почайна";

№ 115 – от ул. Заслонова до моста Патона;

№118 – от Политехнического института до моста Патона.

Дополнительные временные автобусные маршруты: