На многих участках столичных дорог до сих пор встречаются остатки заброшенных бетонных блоков, противотанковых и других препятствий. Но несмотря на это работа наземного общественного транспорта постепенно восстанавливается.
В Киеве с 19 апреля увеличился перечень маршрутов наземного общественного транспорта. Также продлено время работы общественного транспорта – метрополитен работает с 6:30 до 20:00, а наземный транспорт – с 7:00 до 21:00.
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Троллейбусные маршруты:
- №№ 3, 8, 9К, 17, 6К, 24, 27К, 32Д, 34К, 19Д, 42К, 11К, 43К, 45.
Трамвайные маршруты по постоянным схемам:
- №№ 19, 14, 15, 18, 2, 8К, 22К, 29К, 33А, "Подольское ТРЕД – Контрактовая площадь", 28Д, 1, 5
Автобусные маршруты, которые работают по постоянным схемам:
- №№ 2, 2Т, 6, 14, 17, 18, 20, 22, 23, 27, 33Т, 35, 37, 37А, 41,42, 43, 43К, 45, 46, 47,48, 49, 50, 54, 56, 57, 59, 61, 63, 70, 72, 75, 78, 79, 81, 87, 91, 95, 98, 102, 103, 104, 108, 114, 119
Автобусные маршруты, в схему движения которых внесены изменения:
- №№ 21 – через железнодорожную ст. "Зенит" по просп. С. Бандеры без заезда в ст. м."Почайна";
- № 24 – от ул. Лаврской до ст. м."Арсенальная";
- № 32 – от ст. м."Нивки" до пл. Шевченко без заезда на ул. Кондратюка и просп. Рокоссовского;
- № 51 – от ст. м. "Красный Хутор" до моста Патона;
- № 55 – от Дарницкой площади до моста Патона;
- № 62 – от Ботанического сада до ст. м."Арсенальная";
- № 69 – от Дворца спорта до ул. Литвиненко-Вольгемут через ул. Потапова;
- № 73 – от ул. Милославской до ст. м. "Героев Днепра" через ул. Каштановую;
- № 90 – от ул. Туполева до ул. Симиренко;
- № 97 – от ст. м. "Святошин" до рынка через ул. Булаховского – ул. Лесорубную (без заезда в з/п);
- № 99 – от ст. м."Минская" до пл. Шевченко без заезда на ул. Кондратюка и просп. Рокоссовского;
- № 101 – от Милославской через железнодорожную ст. "Зенит" по проспекту C. Бандеры без заезда в ст. м."Почайна";
- № 115 – от ул. Заслонова до моста Патона;
- №118 – от Политехнического института до моста Патона.
Дополнительные временные автобусные маршруты:
- № 50ТР – от ул. Милославской до Дарницкой площади;
- № 12Т – "Пуща-Водица (5 линия) – ст. м. "Почайна" – 2.