У Києві збираються запустити систему "Зелена хвиля", правда на першому етапі не для зручності усіх водіїв, а лише для забезпеченя пріоритетного проїзду швидких, пожежних та інших автомобілів спецтранспорту.

Тестовий запуск пілотної платформи планується на початку 2020 року, зараз над нею працює компанія GlobalLogic, повідомляє Na Chasi.

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Компанія хоче допомогти забезпечити безперешкодний проїзд для спецтранспорту, оптимізувати дорожній рух таким чином, щоб швидка і пожежна машина завжди мала зелене світло, так звану «зелену хвилю». Основним показником ефективності роботи служб порятунку є час, за який вони приїжджають на виклик, гасять пожежу, доставляють потерпілого у лікарню і т. п. Чим коротший цей час, тим більше людей можна встигнути врятувати.

В Україні вже існує багато різних напрацювань у цьому напрямку: камери на дорогах, керовані світлофори з підключенням до Інтернету, хороше 4G-покриття у великих містах. Також на ринку з’являються автомобілі, які можуть підключатися до мережі і спілкуватися між собою.

Однак проблема полягає в тому, що зараз українські міста мають досить різноманітну інфраструктуру — щось їм дісталося у спадок з минулого століття, а щось сучасне встановлено в останні роки. І оскільки всі ці системи не підключені до інтернету і між собою ніяк не взаємодіють, впровадити технологічні рішення — досить комплексне завдання.

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Саме тому для управління трафіком в першу чергу необхідно підключити світлофори та інші об’єкти інфраструктури до інтернету і створити хмарне середовище для збирання і обробки інформації. Крім цього, необхідні й інші засоби збирання даних — камери відеоспостереження, засоби для вимірювання швидкості транспорту. Це поступово вводиться в Києві і здатне істотно підвищити ефективність управління міським трафіком.