В Киеве собираются запустить систему "Зеленая волна", правда на первом этапе не для удобства всех водителей, а только для обеспечения приоритетного проезда скорых, пожарных и других автомобилей спецтранспорта.

Тестовый запуск пилотной платформы планируется в начале 2020 года, сейчас над ней работает компания GlobalLogic, сообщает Na Chasi.

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Компания хочет помочь обеспечить беспрепятственный проезд для спецтранспорта, оптимизировать дорожное движение таким образом, чтобы скорая и пожарная машина всегда имела зеленый свет, так называемую “зеленую волну”. Основным показателем эффективности работы служб спасения есть время, за которое они приезжают на вызов, тушат пожар, доставляют пострадавшего в больницу и т. п. Чем короче это время, тем больше людей можно успеть спасти.

В Украине уже существует много различных наработок в этом направлении: камеры на дорогах, управляемые светофоры с подключением к Интернету, хорошее 4G-покрытие в крупных городах. Также на рынке появляются автомобили, которые могут подключаться к сети и общаться между собой.

Однако проблема заключается в том, что сейчас украинские города имеют достаточно разнообразную инфраструктуру – это им досталось в наследство из прошлого века, а что-то современное установлено в последние годы. И поскольку все эти системы не подключены к интернету и между собой никак не взаимодействуют, внедрить технологические решения – достаточно комплексная задача.

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Именно поэтому для управления трафиком в первую очередь необходимо подключить светофоры и другие объекты инфраструктуры к интернету и создать облачную среду для сбора и обработки информации. Кроме этого, необходимы и другие средства сбора данных – камеры видеонаблюдения, средства для измерения скорости транспорта. Это постепенно вводится в Киеве и способно существенно повысить эффективность управления городским трафиком.