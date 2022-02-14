Водій, якого зупинили за перевищення швидкості, виявися нетверезим та пропонував поліцейським бензин, каву та гроші. Домовитись з правоохоронцями не вдалось.

В суботу опівдні на вулиці Київський Шлях, що у Борисполі, інспектори зупинили авто Daewoo за порушення ПДР — керманич їхав містом зі швидкістю 86 км/год. Під час спілкування з 39-річним водієм поліцейські виявили у нього ознаки наркотичного сп‘яніння та запропонували чоловіку пройти огляд на стан сп‘яніння у медичному закладі.

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Щоб уникнути огляду та адмінматеріалів за правопорушення, керманич запропонував охоронцям порядку неправомірну вигоду: пригостити кавою, заправити пальним службове авто та грошові кошти.

Патрульні неодноразово повідомляли та попереджували громадянина про кримінальну відповідальність за такі дії, але водій наполягав на своєму.

Інспектори склали на чоловіка протокол за ч. 2 ст. 130 (Керування у стані сп‘яніння вдруге протягом року), винесли постанову за ч. 4 ст. 126 (Керування особою, яка позбавлена права керування транспортним засобом) КУпАП та відсторонили його від керування. Також патрульні викликали на місце події слідчо-оперативну групу для фіксації кримінального правопорушення та встановлення всіх обставин цієї справи.