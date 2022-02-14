Водитель, которого остановили за превышение скорости, оказался нетрезвым и предлагал полицейским бензин, кофе и деньги. Договориться с правоохранителями не удалось.

В субботу в полдень на улице Киевский Путь в Борисполе инспекторы остановили автомобиль Daewoo за нарушение ПДД — водитель ехал по городу со скоростью 86 км/ч. Во время общения с 39-летним водителем полицейские обнаружили у него признаки наркотического опьянения и предложили мужчине пройти осмотр на предмет состояния опьянения в медицинском учреждении.

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Чтобы избежать осмотра и админматериалов за правонарушения, руководитель предложил охранникам порядка неправомерную выгоду: угостить кофе, заправить горючим служебный автомобиль и денежные средства.

Патрульные неоднократно сообщали и предупреждали гражданина об уголовной ответственности за такие действия, но водитель настаивал на своем.

Инспекторы составили на мужчину протокол по ч. 2 ст. 130 (Управление в состоянии опьянения вторично в течение года), вынесли постановление по ч. 4 ст. 126 (Управление лицом, которое лишено права управления транспортным средством) КУоАП и отстранили его от управления. Также патрульные вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу для фиксации уголовного правонарушения и выяснения всех обстоятельств этого дела.