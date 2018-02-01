За офіційною інформацією спортивний паркетник має поповнити модельний ряд марки у 2020 році

У широку пресу потрапили перші зображення майбутнього кросовера британської марки Lotus. Схематичні малюнки були отримані з патентних документів на модель та дозволяють скласти загальне уявлення про майбутню модель. Наразі немає жодних даних про автомобіль, відомо лише, що він має скласти конкуренцію визнаним грандам преміального сегменту.

Креслення з патенту на Lotus SUV

Британський бренд належить китайській компанії Zhejiang Geely, тому експерти прогнозують, що виробництво автомобіля розпочнеться саме у Піднебесній. Генеральний директор Lotus Cars у інтерв’ю одному з європейських автомобільних видань зазначив, що протягом чотирьох років компанія має плани презентувати дві нові моделі спорткарів а ще два роки потому – спортивний позашляховик.

Характерні риси сучасних автомобілів британської марки легко читаються навіть на схематичних зображеннях

За чутками, кросовер Lotus може мати платформу CMA спільну з Volvo XC40, оскільки шведська марка також належить компанії Geely. Але точні дані матимемо лише після офіційного анонсу моделі.

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