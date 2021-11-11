Спортивні авто марки Lamborghini – один з дуже непоганих способів інвестувати гроші. З часом вартість таких машин тільки зростає.

У Німеччині виставили на продаж унікальні екземпляри Lamborghini. Про це повідомляє Luxuryandexpensive.

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Так, в колекції фірми опинилися два з трьох існуючих суперкарів Veneno, пара купе Centenario, а також три незібрані супергібриди Sian. Цікаво, що всі ці суперкари автовиробник вже не випускає, а від того їхня цінність стає ще більш значною.

Lamborghini Veneno дебютував на Женевському автосалоні у 2013 році на честь 50-річчя марки. Італійський виробник побудував лише три купе та дев'ять родстерів, в основі яких лежало шасі Aventador. На момент випуску вартість 750-сильного суперкара складала три мільйони євро. Зараз німецька компанія оцінила один з рідкісних екземплярів у 7,9 мільйона євро. Вартість другого Veneno у кузові родстер продавці не афішують.

Lamborghini Centenario зразка 2017 року. Суперкари обладнані 6,5-літровим V12 потужністю 770 кінських сил. За перше купе з пробігом всього 500 кілометрів компанія планує отримати 1 779 372 євро. Вартість другого суперкара, пробіг якого позначений як "доставний", фірма обіцяє розкрити за особистим запитом.

Щодо Sian, то італійський виробник повідомляв, що розпродав усі 82 суперкари в перші дні після прем'єри. Ймовірно, троє покупців вирішили відмовитися від замовлених моделей, вартість яких становить від 2 790 000 до 3 290 000 євро.

Вартість усієї колекції рідкісних Lamborghini перевищує 20 мільйонів доларів.