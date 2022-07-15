Німецька компанія Mahle розробила електромотор, який може постійно працювати під навантаженням понад 90% від пікового.

Електродвигун Superior Continuous Torque (SCT) не перегрівається на переважній більшості жорстких режимів експлуатації. При цьому він компактний і легкий, що також робить його дешевшим. Очікується, що електродвигун SCT стане основою як легкових електромобілів, так і важкої техніки на електротязі.

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Звичайні електродвигуни не можуть довго працювати на навантаженнях, близьких до максимальних – вони банально перегріваються. Доходить до того, що в електромобілях тривале навантаження на електродвигуни не піднімається вище 50-60% від пікової. Щоб краще охолоджувати електродвигун, його доводиться робити масивнішим — більшим і важчим. Так можна збільшити тривале навантаження на електродвигун до 70-80%, але досить великою ціною як у грошах, так і за рахунок втрати частини корисного навантаження (яку з’їсть зайва вага електродвигуна).

Німецьким інженерам вдалося розробити легкий та потужний електричний двигун, який може тримати постійне навантаження понад 90% від максимального. Вантажівка з таким двигуном не видихнеться на крутому підйомі з важким вантажем у кузові, а гоночний електромобіль покаже дива роботи під навантаженням на трасі.

Секрет розробки полягає в автоматичній подачі оливи для охолодження. Олія всмоктується через центральний забірник і за рахунок відцентрової сили ротора, що обертається, прокачується навколо котушок. Нагріта олива з двигуна може використовуватися для обігріву вузлів і агрегатів електромобіля, наприклад, акумуляторного блоку взимку, або охолоджуватися через радіатори.

Більш того, конструктори Mahle розробляють версію електродвигуна, що охолоджується оливою, без постійних (неодимових) магнітів. Такі електродвигуни не залежатимуть від поставок рідкісноземельної сировини і будуть дешевшими, хоча за рахунок заміни магнітів на електрообмотку двигуни будуть трохи більшими.