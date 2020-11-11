Існуючі десять причин для зупинки транспортного засобу поліцією хочуть доповнити ще однією. Стосується вона інтернованих осіб.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль подав до Верховної Ради законопроект №4327 “Щодо впорядкування питань, пов'язаних із військовополоненими та інтернованими особами в особливий період”. Він передбачає створення спеціальних таборів та примусове оселення в них інтернованих осіб.

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У законопроекті сказано, що “Під інтернованими особами слід розуміти осіб, яких піддано інтернуванню (примусовому оселенню у визначених місцях громадян держави, яка загрожує нападом чи здійснює агресію проти України, що перебувають на території України, якщо це є абсолютно необхідним для забезпечення національної безпеки України)”.

Інтернування пропонують застосовувати для “громадян держави, яка загрожує нападом чи здійснює агресію проти України, які, за даними Служби безпеки України, становлять загрозу національній безпеці України у зв’язку з таким нападом чи агресією”.

Для виявлення та затримання таких осіб частину першу статті 35 закону “Про Національну поліцію”, яка регламентує причини зупинки транспортних засобів, пропонують доповнити пунктом 11 такого змісту: “якщо наявна інформація, яка свідчить про те, що водій або пасажир транспортного засобу є інтернованою особою, яка самовільно залишила місце інтернування”.