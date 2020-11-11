Существующие десять причин для остановки транспортного средства полицией хотят дополнить еще одной. Касается она интернированных лиц.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль подал в Верховную Раду законопроект №4327 "По упорядочению вопросов, связанных с военнопленными и интернированными лицами в особый период”. Он предусматривает создание специальных лагерей и принудительное поселение в них интернированных лиц.

Читайте также: Полиция штрафует "евробляхеров" на 8 500 грн на месте остановки

В законопроекте сказано, что “Под интернированными лицами следует понимать лиц, которые подвергнуты интернированию (принудительному поселению в определенных местах граждан государства, которое угрожает нападением или осуществляет агрессию против Украины, находящихся на территории Украины, если это является абсолютно необходимым для обеспечения национальной безопасности Украины)”.

Интернирование предлагают применять для “граждан государства, которые угрожают нападением или осуществляют агрессию против Украины, которые, по данным Службы безопасности Украины, представляют угрозу национальной безопасности Украины в связи с таким нападением или агрессией”.

Для выявления и задержания таких лиц часть первую статьи 35 закона “О Национальной полиции”, которая регламентирует причины остановки транспортных средств, предлагают дополнить пунктом 11 следующего содержания: “если имеется информация, которая свидетельствует о том, что водитель или пассажир транспортного средства является интернированной лицом, самовольно оставила место интернирования”.