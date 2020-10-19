Суд рассмотрел вопрос о праве полиции выносить штрафы потносительно "евробляхеров" на месте остановки.

Сотрудники полиции остановили автомобиль на иностранной регистрации, за рулем которого находился гражданин Украины.

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В качестве основания остановки сотрудники полиции использовали п. 10 ч. 1 ст. 35 Закона “О Национальной полиции” – “полицейский может останавливать транспортные средства в случае, если остановка транспортного средства, зарегистрированного в другой стране, осуществляется с целью выявления его передачи во владение, пользование или распоряжение лицам, которые не ввозили такое транспортное средство на таможенную территорию Украины”.

Во время проверки сотрудники полиции установили, что владельцем автомобиля является компания МВ “Laisvauta”, которая зарегистрирована в Литве и что автомобиль ввезен в режиме транзит и своевременно не вывезен.

С учетом указанного работники полиции вынесли постановление на основании ч. 8 ст. 121 КУоАП – “управление водителем транспортным средством, в отношении которого нарушены ограничения, установленные Таможенным кодексом Украины, а именно: нарушены сроки его временного ввоза; транспортное средство передано в пользование лицу, которое не ввозило его на таможенную территорию Украины, которое влечет наложение штрафа на водителя в размере 8 500 грн.”

Водитель обжаловал штраф в суде. В иске водитель указал, что инспекторы не имели права останавливать его на основании п. 10 ч. 1 ст. 35 Закона “О Национальной полиции” и также не имели права применять штраф на основании ч. 8 ст. 121 КУоАП.

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Суд первой инстанции отменил штраф полиции. Не согласившись с решением суда первой инстанции полиция подала апелляционную жалобу.

Восьмой апелляционный административный суд в решении от 17.06.2020 по делу №608/1686/19 признал действия работников полиции правомерными и подтвердил законность наложения работниками полиции штрафа на основании ч. 8 ст. 121 КУоАП в размере 8 500 грн.

Суд указал, что в отношении данного автомобиля нарушены сроки его перемещения в таможенном режиме транзита, а также транспортное средство передано в пользование лицу, которое не ввозило это транспортное средство.