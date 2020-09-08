Автомобили с иностранной регистрацией оказались без внимания системы автофиксации. За нарушение зафиксированные в автоматическом режиме их водителей не штрафуют.

Заместитель Министра внутренних дел Антон Геращенко сообщил, что сейчас автомобили с иностранной регистрацией не штрафуют за превышение скорости. “Мы еще строим систему вместе с пограничной службой”, – сказал Антон Геращенко.

Читайте также: За два месяца работы автофиксации автовладельцы заплатили 73 миллиона гривен

Напомним, что всего с момента запуска системы автофиксации было зафиксировано 834 тысячи нарушений. К ответственности за эти нарушения привлекли юридических владельцев авто, а не водителей-нарушителей.