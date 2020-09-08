Автомобілі з іноземною реєстрацію опинись поза увагою системи автофіксації. За порушення зафіксовані в автоматичному режимі їхніх водіїв не штрафують.

Заступник Міністра внутрішніх справ Антон Геращенко повідомив, що наразі автомобілі з іноземною реєстрацією не штрафують за перевищення швидкості. «Ми ще будуємо систему разом з прикордонною службою», - сказав Антон Геращенко.

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Нагадаємо, що усього з моменту запуску системи автофіксації було зафіксовано 834 тисячі порушень. До відповідальності за ці порушення притягнули юридичних власників авто, а не водіїв-порушників.