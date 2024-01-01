У поліції розповіли про міфи, пов’язані з ременями безпеки

У Патрульній поліції Києва розповіли про найпоширеніші міфи, пов’язані з автомобільними ременями безпеки та детально розібрали певні ситуації.

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Якщо в автомобілі є подушки безпеки, то пристібатися непотрібно.

Під час розкриття, подушка рухається назустріч водію або пасажиру зі швидкістю 300 км/год. Ремінь безпеки не дає зіткнутися з нею швидко, що дозволяє уникнути травм.

Якщо їдеш на авто зі швидкістю до 50 км/год — ремені безпеки можна не використовувати.

Навіть під час зіткнення на малій швидкості є високий шанс розбити головою вітрове скло та отримати травми.

Досвідченим водіям не потрібно користуватися ременями безпеки.

Варто врахувати, що ДТП може трапитись через нехтування правил іншими водіями. Тому ремінь безпеки завжди страхує від неприємних ситуацій під час руху.

Користуватися ременем безпеки — це особисте рішення, яке ні на кого не впливає.

Пристебнутий водій може уникнути втрати контролю над автомобілем під час аварійної ситуації. Використання ременя безпеки мінімізує завдану внаслідок ДТП шкоду. До того ж правила дорожнього руху зобов’язують бути пристебнутим.

Коли автомобіль тоне чи горить, ремінь заважає вибратися з нього.

Такі випадки вкрай рідкісні. І навіть якщо таке трапляється, то найбільшу небезпеку становить удар, що передує пожежі або падінню у водойму. Після нього люди, швидше за все, будуть серйозно травмовані та втратять можливість вибратися з автомобіля. Шанси на порятунок набагато вищі у тих, хто використовує ремені безпеки.

Порушення правил користування ременями безпеки або мотошоломами тягне за собою накладення штрафу в розмірі 510 грн. У населеному пункті можуть не пристібатися водії та пасажири, які мають інвалідність, яка перешкоджає фіксації ременя безпеки й водії та пасажири оперативних та спеціальних ТЗ.