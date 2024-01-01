В полиции рассказали о мифах, связанных с ремнями безопасности

В Патрульной полиции Киева рассказали о самых распространенных мифах, связанных с автомобильными ремнями безопасности и подробно разобрали определенные ситуации.

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Если в автомобиле есть подушки безопасности, то пристегиваться не нужно.

При раскрытии, подушка движется навстречу водителю или пассажиру со скоростью 300 км/ч. Ремень безопасности не дает столкнуться с ней быстро, что позволяет избежать травм.

Если едешь на авто со скоростью до 50 км/ч - ремни безопасности можно не использовать.

Даже при столкновении на малой скорости есть высокий шанс разбить головой ветровое стекло и получить травмы.

Опытным водителям не нужно пользоваться ремнями безопасности.

Стоит учесть, что ДТП может случиться из-за пренебрежения правил другими водителями. Поэтому ремень безопасности всегда страхует от неприятных ситуаций во время движения.

Пользоваться ремнем безопасности - это личное решение, которое ни на кого не влияет.

Пристегнутый водитель может избежать потери контроля над автомобилем во время аварийной ситуации. Использование ремня безопасности минимизирует нанесенный в результате ДТП вред. К тому же правила дорожного движения обязывают быть пристегнутым.

Когда автомобиль тонет или горит, ремень мешает выбраться из него.

Такие случаи крайне редки. И даже если такое случается, то наибольшую опасность представляет удар, предшествующий пожару или падению в водоем. После него люди, скорее всего, будут серьезно травмированы и потеряют возможность выбраться из автомобиля. Шансы на спасение гораздо выше у тех, кто использует ремни безопасности.

Нарушение правил пользования ремнями безопасности или мотошлемами влечет за собой наложение штрафа в размере 510 грн. В населенном пункте могут не пристегиваться водители и пассажиры, имеющие инвалидность, которая препятствует фиксации ремня безопасности и водители и пассажиры оперативных и специальных ТС.