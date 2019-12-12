Процент водителей, которые пристегивают в автомобиле, по сравнению с прошлым годом почти не изменился – около четверти от общего количества.

Менее четверти украинских водителей пристегиваются ремнями безопасности – об этом свидетельствует всеукраинское исследование, проведенное ОО "Vision Zero" и Центр демократии и верховенства права в рамках Кампании “За безопасные дороги" осенью 2019 года. Так, ремнями пользуются 24,4% водителей, что почти идентично результатам прошлогоднего исследования.

По словам экспертов Кампании, для того, чтобы улучшить ситуацию нужны повысить ответственность за игнорирование ремней безопасности, которая сегодня составляет всего лишь 51 грн, усилить контроль со стороны полиции и проводить систематические информационно-просветительские кампании.

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Кампания "За безопасные дороги" проводила исследования в течение осени 2019 года в 22 областных центрах, а также Северодонецке и Мариуполе. Участники кампании проверили 31501 водителей. Их целью было определить, какой процент водителей в Украине на самом деле пользуется ремнями безопасности и изменился он за предыдущий год. Такое исследование Кампания "За безопасные дороги" проводит ежегодно с 2017 года по одинаковой методологии, согласно рекомендациям Всемирной организации здравоохранения – методом наблюдения.

По данным исследования, лидером рейтинга стал Киев – в столице ремнями безопасности пользуются 51% водителей. В топ-5 также вошли Черкассы (40%), Львов (37%), Черновцы (34%) и Чернигов (33%).

Однако в большинстве исследованных городов уровень пристегивания крайне низкий и не достигает даже 30%. Худшими являются показатели в Мариуполе, Северодонецке и Кропивницком – здесь ремни безопасности игнорируют более 85% водителей.

"Уровень пользования ремнями безопасности не изменился по сравнению с прошлым годом из-за того, что штраф и до сих пор остается 51 гривна. Депутаты прошлого созыва дважды провалили законопроект о повышении штрафа, сначала в декабре 2018-го и затем в июне 2019-го. Рассчитываем, что новый парламент, исправит эту ошибку и примет изменения в законодательстве, которые позволят сохранить жизнь и здоровье украинцев", – отмечает Тарас Шевченко, директор Центра демократии и верховенства права.

По данным Кампании “За безопасные дороги", уровень пользования ремнями в Украине остается самым низким среди европейских стран.

"Если посмотреть отчет ВОЗ от 2018 года, уровень пользования ремнями в Украине и близко не стоит со странами-соседями. Ни одна страна на европейском континенте нет таких низких показателей соблюдения законодательства в части применения ремней безопасности. Поэтому вполне логично, что Украина имеет один из самых высоких показателей дорожной смертности", – отметил Виктор Загреба, руководитель исследования и основатель ОО "Vision Zero".

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Причинами игнорирование ремней безопасности является неосведомленность водителей об их важности и крайне низкий штраф, который является самым маленьким в Европе. Для граждан он становится сигналом, пользования ремнями является необязательным и формальным. Поэтому у водителей не формируется стала привычка пристегиваться. При этом, по данным ВОЗ, застегнутый ремень безопасности мог бы спасти 50% жертв ДТП со смертельным исходом.

В то же время, уровень пользования ремнями в исследованных малых городах значительно ниже, чем в областных центрах. Кампания "За безопасные дороги" провела пробный подсчет в Мелитополе, Дрогобыче, Знаменке и Измаиле. По его результатам средний уровень пристегивания в них составил лишь 18%.

Напомним, в 2018 году Кампания "За безопасные дороги” инициировала законопроект №8492, предусматривающий увеличение штрафа за игнорирование ремней безопасности с 51 до 850 гривен. Законопроект вызвал публичную дискуссию о важности ремней безопасности, результатом которой стало существенное повышение уровня пристегивания.

Однако Верховная Рада предыдущего созыва не приняла законопроект во втором чтении, а потом не смогла рассмотреть аналогичный проект №10131, представленный повторно. Законопроект предусматривал повышение штрафов, которое в сочетании с информационно-просветительскими кампаниями побудило бы водителей и пассажиров пристегиваться.

Напомним, что недавно депутаты ввели штраф за неиспользование детских сидений в автомобиле.