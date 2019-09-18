Их планируют устанавливать между передними креслами.

Инженеры Hyundai Motor Group разработали новый тип подушек безопасности, которые предназначены для защиты водителя и пассажира переднего ряда от травм головы.

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Центральная боковая подушка безопасности монтируется сбоку водительского кресла и срабатывает как обычная – при выявлении удара. Для ее изготовления используется новая запатентованная технология, которая позволяет сохранить достаточный уровень прочности, одновременно уменьшив размеры и массу. Эйрбэги на 500 граммов легче и значительно компактнее аналогов конкурентов, сообщает производитель. Это дает дизайнерам больше свободы при проектировании формы сидений.

Фото: боковые подушки безопасности между передними креслами / Hyundai

Установка таких подушек поможет Hyundai показать лучший результат в новой серии тестов Euro NCAP, в которых, начиная с 2020 года, будут оценивать безопасность автомобиля при боковом ударе. Новые подушки безопасности позволяют на 80% снизить вероятность травм головы, вызванных столкновением водителя и пассажира, а такие повреждения встречаются в 45% случаев, по информации Ассоциации европейских автопроизводителей.

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