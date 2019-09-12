Вместо сложных механизмов с множеством подвижных элементов, производитель предложил электромагнитную систему.

Компания Tesla зарегистрировала патент на электромагнитные стеклоочистители ветрового стекла, которые, вероятно, достанутся новому "Родстеру".

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У концептов Tesla Roadster, презентованных публике, на фоне минималистичного дизайна выделялась одна деталь – громоздкий стеклоочиститель. Однако на нескольких видео с будущей новинкой, что просочились в Сеть, этой детали не заметно. Очевидно, его планируют заменить чем-то более элегантным.



Фото: концепт Tesla Roadster / InsideEVs

Предложенная Tesla система состоит из установленной перед ветровым стеклом рейки с постоянными магнитами, подвижного электромагнитного блока и направляющих.



Фото: принцип работы электромагнитных стеклоочистителей в патенте Tesla / Tesla

Перемещение электромагнитного блока контролирует отдельная управляющая цепь, которая движет стеклоочиститель вдоль ветрового стекла слева направо.

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