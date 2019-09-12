Замість складних механізмів з безліччю рухомих елементів, виробник запропонував електромагнітну систему.

Компанія Tesla зареєструвала патент на електромагнітні склоочищувачі вітрового скла, котрі, ймовірно, дістануться новому “Родстеру”.

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У концептів Tesla Roadster, презентованих публіці, на тлі мінімалістичного дизайну виділялась одна деталь – громіздкий склоочищувач. Однак на кількох відео з майбутньою новинкою, що просочились в Мережу, цієї деталі не помітно. Вочевидь, його планують замінити чимось елегантнішим.



Фото: концепт Tesla Roadster / InsideEVs

Запропонована Tesla система складається з встановленої перед вітровим склом рейки з постійними магнітами, електромагнітного рухомого блоку і направляючих.



Фото: принцип роботи електромагнітних склоочисників у патенті Tesla / Tesla

Переміщення електромагнітного блоку контролює окремий керуючий ланцюг, який рухає склоочисник уздовж вітрового скла зліва направо.

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