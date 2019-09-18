Їх планують встановлювати між передніми кріслами.

Інженери Hyundai Motor Group розробили новий тип подушок безпеки, які призначені для захисту водія і пасажира переднього ряду від травм голови.

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Центральна бічна подушка безпеки монтується збоку водійського крісла і спрацьовує як звичайна – при виявленні удару. Для її виготовлення використовується нова запатентована технологія, яка дозволяє зберегти достатній рівень міцності, одночасно зменшивши розміри і масу. Ейрбеги на 500 грамів легші і значно компактніші за аналоги конкурентів, повідомляє виробник. Це дає дизайнерам більше свободи при проектуванні форми сидінь.

Фото: бічні подушки безпеки між передніми кріслами / Hyundai

Установка таких подушок допоможе Hyundai показати кращий результат в новій серії тестів Euro NCAP, у яких, починаючи з 2020 року, будуть оцінювати безпеку автомобіля при бічному ударі. Нові подушки безпеки дозволяють на 80% знизити ймовірність травм голови, викликаних зіткненням водія і пасажира, а такі ушкодження трапляються у 45% випадків, за інформацією Асоціації європейських автовиробників.

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