Осіння пора і пов’язана з нею погода змушують водіїв змінити свої звички. У патрульній поліції Київської області розповіли, як правильно їздити мокрими дорогами.
У поліції вважають, що водіям потрібно налаштуватись на погіршення погодних умов та пригадати правила керування автівкою під час дощу:
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- Дотримуватись безпечної дистанції та не порушувати швидкісний режим.
- Не здійснювати ризикованих маневрів.
- Рухатись з увімкненим ближнім світлом фар чи протитуманними ліхтарями.
- Заздалегідь знижувати швидкість перед поворотами й перехрестями, а також світлофорами та нерегульованими пішохідними переходами.
- Відмовитись від подальшого руху, якщо через дощ видимість на дорозі мінімальна і не видно транспорт, що рухається попереду.
- Пригальмовувати перед калюжами, адже калюжі можуть приховувати під собою ями та інші дефекти дорожнього покриття.
- Якщо можливо, триматися далі від вантажівок і автобусів, щоб бруд з-під їхніх коліс не потрапляв на лобове скло та не зменшував оглядовість.
- Гальмування на мокрій дорозі потрібно починати заздалегідь, а педаль гальма натискати максимально плавно – це не тільки убезпечить від знесення автомобіля, але і дозволить іншим водіям побачити ваш маневр заздалегідь.