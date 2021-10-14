Осіння пора і пов’язана з нею погода змушують водіїв змінити свої звички. У патрульній поліції Київської області розповіли, як правильно їздити мокрими дорогами.

У поліції вважають, що водіям потрібно налаштуватись на погіршення погодних умов та пригадати правила керування автівкою під час дощу:

Читайте також: Чим страшний дощ для автомобіля