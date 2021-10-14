Осіння пора і пов’язана з нею погода змушують водіїв змінити свої звички. У патрульній поліції Київської області розповіли, як правильно їздити мокрими дорогами.

У поліції вважають, що водіям потрібно налаштуватись на погіршення погодних умов та пригадати правила керування автівкою під час дощу:

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  • Дотримуватись безпечної дистанції та не порушувати швидкісний режим.
  • Не здійснювати ризикованих маневрів.
  • Рухатись з увімкненим ближнім світлом фар чи протитуманними ліхтарями.
  • Заздалегідь знижувати швидкість перед поворотами й перехрестями, а також світлофорами та нерегульованими пішохідними переходами.
  • Відмовитись від подальшого руху, якщо через дощ видимість на дорозі мінімальна і не видно транспорт, що рухається попереду.
  • Пригальмовувати перед калюжами, адже калюжі можуть приховувати під собою ями та інші дефекти дорожнього покриття.
  • Якщо можливо, триматися далі від вантажівок і автобусів, щоб бруд з-під їхніх коліс не потрапляв на лобове скло та не зменшував оглядовість.
  • Гальмування на мокрій дорозі потрібно починати заздалегідь, а педаль гальма натискати максимально плавно – це не тільки убезпечить від знесення автомобіля, але і дозволить іншим водіям побачити ваш маневр заздалегідь.