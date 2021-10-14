Осенняя пора и связанная с ней погода заставляют водителей поменять свои привычки. В патрульной полиции Киевской области рассказали как правильно ездить по мокрым дорогам.
В полиции считают, что водителям нужно настроиться на ухудшение погодных условий и вспомнить правила управления автомобилем во время дождя:
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- Соблюдать безопасную дистанцию и не нарушать скоростной режим.
- Не совершать рискованных маневров.
- Двигаться с включенным ближним светом фар или противотуманными фонарями.
- Заранее снижать скорость перед поворотами и перекрестками, а также светофорами и нерегулируемыми пешеходными переходами.
- Отказаться от дальнейшего движения, если из-за дождя видимость на дороге минимальная и не видно транспорт, который движется впереди.
- Притормаживать перед лужами, так как лужи могут скрывать под собой ямы и другие дефекты дорожного покрытия.
- Если возможно, держаться подальше от грузовиков и автобусов, чтобы грязь из-под их колес не попадала на лобовое стекло и не уменьшала обзор.
- Торможение на мокрой дороге нужно начинать заранее, а педаль тормоза нажимать максимально плавно – это не только обезопасит от сноса автомобиля, но и позволит другим водителям увидеть ваш маневр заранее.