Осенняя пора и связанная с ней погода заставляют водителей поменять свои привычки. В патрульной полиции Киевской области рассказали как правильно ездить по мокрым дорогам.

В полиции считают, что водителям нужно настроиться на ухудшение погодных условий и вспомнить правила управления автомобилем во время дождя:

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