Осенняя пора и связанная с ней погода заставляют водителей поменять свои привычки. В патрульной полиции Киевской области рассказали как правильно ездить по мокрым дорогам.

В полиции считают, что водителям нужно настроиться на ухудшение погодных условий и вспомнить правила управления автомобилем во время дождя:

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  • Соблюдать безопасную дистанцию и не нарушать скоростной режим.
  • Не совершать рискованных маневров.
  • Двигаться с включенным ближним светом фар или противотуманными фонарями.
  • Заранее снижать скорость перед поворотами и перекрестками, а также светофорами и нерегулируемыми пешеходными переходами.
  • Отказаться от дальнейшего движения, если из-за дождя видимость на дороге минимальная и не видно транспорт, который движется впереди.
  • Притормаживать перед лужами, так как лужи могут скрывать под собой ямы и другие дефекты дорожного покрытия.
  • Если возможно, держаться подальше от грузовиков и автобусов, чтобы грязь из-под их колес не попадала на лобовое стекло и не уменьшала обзор.
  • Торможение на мокрой дороге нужно начинать заранее, а педаль тормоза нажимать максимально плавно – это не только обезопасит от сноса автомобиля, но и позволит другим водителям увидеть ваш маневр заранее.