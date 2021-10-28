За інформацією Укргідрометцентру, завтра, 29 жовтня, на заході, півночі та у центрі країни спостерігатимуться тумани, видимість може бути погіршеною до 300-500 метрів.
У поліції дали кілька порад, як убезпечити себе на дорозі під час такого явища.
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У туманну погоду поліція радить:
Водіям:
- додатково увімкнути протитуманні ліхтарі (якщо вони передбачені конструкцією транспортного засобу);
- відмовитися від ризикованих маневрів;
- зменшити швидкість руху транспортного засобу;
- дотримуватися безпечної дистанції між автомобілями;
- якщо виникла необхідність зупинитися — знижувати швидкість поступово;
- під час зупинки обов’язково вмикати аварійну світлову сигналізацію;
- відмовитися від гучної музики в салоні транспортного засобу та дотримуватися тиші, аби краще чути звуки іншого авто.
Пішоходам:
- виділити себе на дорозі за допомогою світлоповертаючих елементів;
- переходячи дорогу, бути уважними та не відволікатися на гаджети.
"Закликаємо усіх учасників дорожнього руху бути дуже уважними, обережними й неухильно дотримуватися ПДР", - сказано в повідомленні поліції.