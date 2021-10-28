За інформацією Укргідрометцентру, завтра, 29 жовтня, на заході, півночі та у центрі країни спостерігатимуться тумани, видимість може бути погіршеною до 300-500 метрів.

У поліції дали кілька порад, як убезпечити себе на дорозі під час такого явища.

Читайте також: Протитуманки: які бувають, шкода і користь

У туманну погоду поліція радить:

Водіям:

  • додатково увімкнути протитуманні ліхтарі (якщо вони передбачені конструкцією транспортного засобу);
  • відмовитися від ризикованих маневрів;
  • зменшити швидкість руху транспортного засобу;
  • дотримуватися безпечної дистанції між автомобілями;
  • якщо виникла необхідність зупинитися — знижувати швидкість поступово;
  • під час зупинки обов’язково вмикати аварійну світлову сигналізацію;
  • відмовитися від гучної музики в салоні транспортного засобу та дотримуватися тиші, аби краще чути звуки іншого авто.

Пішоходам:

  • виділити себе на дорозі за допомогою світлоповертаючих елементів;
  • переходячи дорогу, бути уважними та не відволікатися на гаджети.

"Закликаємо усіх учасників дорожнього руху бути дуже уважними, обережними й неухильно дотримуватися ПДР", - сказано в повідомленні поліції.